Москва, 28 ноября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться до конца года. Об этом 28 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин

«Мы (власти РФ — прим. ИА REGNUM) надеемся, что до конца года это общение сможет состояться», — сказал Песков, предположив, что, «скорее всего, это будет видеоконференция».

Пресс-секретарь президента России также заявил, что точная дата встречи лидеров двух стран пока не определена.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме не исключил, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским состоятся в ближайшее время.