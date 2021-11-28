Москва, 28 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не планируется объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока нет, не планируется. Был же траур в регионе», — отметил Песков в комментарии ТАСС.

Представитель президента подчеркнул, что объявление траура — это не самое главное, важно другое — вся страна действительно скорбит.