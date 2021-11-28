Оренбург, 28 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 умерли ещё 15 граждан. Это следует из сообщений оперштаба.

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На 27 ноября число жертв ковида было 3119. А на 28-е их уже 3134.

В стационарах пребывают 1194 ковид-пациента. Это меньше, чем сутками ранее. Также снизилось и количество подключённых к аппаратам ИВЛ.