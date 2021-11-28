Оренбург, 28 ноября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области 27 ноября обнаружили 347 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В основном они выявлены в возрастной группе от 18 до 59 лет. Всего в регионе зафиксировали уже 100 291 случай коронавирусной инфекции.

Выздоровел 84 491 человек. Из этого числа 295 выписали за минувшие сутки.