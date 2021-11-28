Москва, , 18:56 — REGNUM Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался на 63-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Автомобиль ФСИН России

Он напомнил, что Баринов был заместителем главы тюремного ведомства более 12 лет, с 1998 года, отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы.

«Уже после отставки в 2017 г. был арестован, впоследствии осужден на 3,5 года за взятки. Вышел на свободу год назад», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным в получении взятки в 44 млн 100 тыс. рублей в ходе строительства следственного изолятора «Кресты-2».

Бывший чиновник Федеральной службы исполнения наказаний в 2007—2008 годах курировал строительство нового изолятора в Колпинском районе Петербурга. Он был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в получении крупной взятки за подписание необходимых документов о выполненных работах при строительстве СИЗО.

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