Кемерово, 28 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Накануне аварии в кузбасской шахте «Листяжная» была превышена допустимая норма концентрации окиси углерода. Об этом в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live» сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

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По словам Цивилёва, при нормальном уровне в 0,25% содержание опасного вещества в воздухе достигло 7%. При такой концентрации окись углерода поражает организм человека даже через кожу и становится причиной серьезного отравления.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Погиб 51 человек.