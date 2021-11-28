Москва, 28 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал всю страну интересоваться космосом. Об этом он сообщил во время выступления в Кремлевском дворце перед церемонией вручения VII Всероссийской премии «За верность науке».

Иван Шилов ИА REGNUM Творец науки

«Я считаю, что надо всем миром интересоваться космосом, потому что только там рождаются чудеса», — отметил Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что для развития страны необходима в том числе и популяризация космической деятельности.

«Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать. Популяризация космической деятельности — это и есть популяризация науки и самых передовых технологий», — добавил Рогозин.

Напомним, премия «За верность науке» вручается ежегодно. Награда вручается журналистам, политикам, ученым, представителям бизнеса, внесшим вклад в поддержку, развитие и популяризацию науки.