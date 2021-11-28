Новосибирск, 28 ноября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Новосибирске хотят перенести памятник трижды герою Советского Союза маршалу Александру Покрышкину, который стоит перед недостроенным ДК Сибсельмаш. Инициатором переноса стал собственник земельного участка, на котором расположен ДК Сибсельмаш. С площади Маркса памятник перенесут уже в 2022 году.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«На минувшей неделе на территории незавершенной стройки начались подготовительные работы к демонтажу долгостроя. На его месте планируется возвести многофункциональный комплекс с гостиницами и торговым центром», — пишет сайт VN.RU.

Отмечается, что затраты на перенос памятника готов взять на себя владелец участка. Новым местом для установки памятника может стать транспортное кольцо на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса, но это не окончательное решение.

Напомним, что строить ДК «Сибсельмаш» начали в 80-е годы прошлого века. Но завершить объект помешала перестройка. Здание пришло в аварийное состояние.