При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погиб сотрудник Народной милиции
Киев, 28 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погиб сотрудник Народной милиции. Об этом сообщили 28 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений стала ежедневно нарушать военное перемирие: массированным обстрелам подвергаются территории, на которых проживает мирное население ЛНР и ДНР. Готовятся новые провокации.
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