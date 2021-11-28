Москва, 28 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Основная причина инфляции — монополизации экономики. Как передает корреспондент, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Duma.gov.ru Валерий Гартунг

«Причина инфляции — в монополизации экономики и в неправильной налоговой политике правительства», — считает Гартунг.

По его убеждению, именно отсутствие конкуренции является основной причиной инфляции.

«Ну и третий фактор — коррупция», — перечислил Гартунг.

По его убеждению, повышением ключевой ставки инфляцию победить невозможно.

Центробанк подтвердил прогноз по инфляции в России на 2022 г. на уровне 4−4,5%, в дальнейшем показатель будет находиться на уровне 4%.

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