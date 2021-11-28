Кемерово, 28 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжаются работы по ликвидации последствий аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в МЧС РФ.

11.mchs.gov.ru Горноспасатели

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

Уточняется, что для определения динамики газовой обстановки горноспасатели работают в шахте, на аварийном участке проводится отбор проб воздуха. Для обеспечения безопасных условий работы производится бурение скважины с поверхности для подачи флегматизирующих, инертизирующих и огнетушащих веществ, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы.

Отмечается, что по результатам обследования горных выработок и мониторинга газовой обстановки принимаются оперативные решения по дальнейшим действиям горноспасателей.