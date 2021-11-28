Омск, 28 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19, по данным федерального оперативного штаба, достигло 2800, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Phil.cdc.gov Модель коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Выявлено к настоящему времени 113 405 случаев заражения коронавирусом, в том числе 587 за последние сутки. Выздоровели от COVID-19, по состоянию на 28 ноября, 89 218 человек (+693 за сутки).

«900 986 человек привиты от коронавируса, из них 641 492 человека получили оба компонента вакцины», — добавили в региональном оперштабе.