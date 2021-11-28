Курган, 28 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 199 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 28 ноября подтвердили 44 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 387 курганцев.