В Курганской области за сутки коронавирусом заразились 198 человек
Курган, 28 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперштаб.
Pixabay.com
Коронавирус
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 199 случаев.
С начала пандемии в Курганской области на 28 ноября подтвердили 44 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 387 курганцев.