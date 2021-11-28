Кемерово, 28 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Перед аварией в кузбасской шахте «Листвяжная» горняки неоднократно фиксировали превышение уровня метана. Об этом «РБК» рассказали опрошенные шахтёры и машинисты дизелевозов.

Gukovo.ru В шахте

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«Предпосылок много было для аварии, лава 823 (подземная горная выработка) сама по себе опасная была, с сентября были превышения по метану», — рассказал машинист Артём Симон.

По словам горняков, датчики проклеивали скотчем внутри, чтобы сбить показатели.