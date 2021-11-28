Томск, 28 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 0,9, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 55 351. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 39 823 человека, в том числе 156 за последние сутки.

По состоянию на 28 ноября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах области достигло 72,7%. Жертвами COVID-19 стали 627 жителей.