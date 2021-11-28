Кемерово, 28 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В кузбасской шахте «Листвяжная» одно отделение военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в безопасной зоне занимается откачкой воды из шахты. Об этом сообщили губернатор региона Сергей Цивилёв и гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев.

В шахте

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Они уточнили, что до понедельника, 29 ноября, продолжится мониторинг состояния шахты и концентрации газа.

Отмечается, что на сегодняшний день осталось обследовать 6 км тоннелей.