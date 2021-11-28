Москва, , 14:28 — REGNUM Руководство Первого канала приняло решение продолжить трансляцию десятого сезона шоу «Голос» после смерти одного из наставников, музыканта Александра Градского. Об этом 28 ноября сообщает StarHit, ссылаясь на пресс-службу вещателя.

Александр Градский Kodru

«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросал «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков», — рассказали в пресс-службе Первого канала. «Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — заявили представители телеканала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет скончался Александр Градский. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

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