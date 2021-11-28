Москва, 28 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Для трех категорий российских пенсионеров с 1 декабря автоматически будут проиндексированы пенсионные выплаты. Об этом 27 ноября сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Пенсия

Уточняется, что пенсии будут проиндексированы у лиц, которым в ноябре исполнилось 80 лет; гражданам, проработавшим до августа 2021 года и уволившимся в последний летний месяц; а также подававшим заявление на перерасчёт.

Также указывается, что для граждан, отметившим в ноябре 80-летний юбилей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, которая на данный момент составляет 6044 рублей 48 копеек, вырастет в два раза — до 12 088 рублей 96 копеек.

Кроме того, для проработавших до августа текущего года информация об увольнении поступает в фонд только на четвертый месяц и потому доплата им будет произведена позднее.

«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», — пояснили в ПФР и отметили, что фонд и работодатели получат всю необходимую для этого информацию, а потому гражданам не надо писать каких-либо заявлений.

Помимо того, добавляется, что подававшие на перерасчет лица также могут ожидать индексации пенсионных выплат и такой перерасчет может быть сделан в случае, если, к примеру, у пенсионера есть несовершеннолетние иждивенцы, а также все подтверждающие это документы по состоянию на ноябрь 2021 года.