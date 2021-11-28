Москва, 28 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Космонавт Пётр Дубров прислал первую фотографию с панорамным видом модуля «Причал» после его интеграции в состав Международной космической станции. Фотография опубликована на странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте».

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Узловой модуль «Причал» был успешно состыкован с российским сегментом МКС 26 ноября. Первыми в новый российский модуль перешли космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Последний в ходе завершающих работ по интеграции модуля сделал его первый снимок.

«Причал» представляет собой сферический отсек диаметром 3,3 метра. Этот модуль оборудован портами для приёма российских грузовых и пилотируемых космических кораблей.

Интеграция модуля «Причал» стала завершающим этапом формирования российского сегмента МКС. 29 июля 2021 года с МКС был состыкован многофункциональный лабораторный модуль «Наука».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре генеральный директор Роскосмоса рассказал, что модуль «Причал» можно рассматривать как прототип узловых модулей для будущей российской орбитальной станции.