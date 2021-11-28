Краснодар, 28 ноября 2021, 13:17 — REGNUM В парке наук и искусств «Сириус» стартовал финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками стала 1 000 студентов из 76 регионов РФ. В течение трех дней им предстоит ответить на мегавызовы и спроектировать университет будущего.
В церемонии открытия финала приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, заместитель Президента Российской Академии Наук Сергей Люлин, Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и другие почетные гости.
«Конкурс собрал огромное количество участников — более 568 тысяч студентов из всех регионов страны, и это так круто! Сегодня в этом зале финалисты из 76 регионов России. Вы все невероятно талантливые, классные и целеустремленные. Нас ждет интересный финал и много дальнейшей совместной работы по реализации ваших идей и инициатив», — обратился к участникамзаместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров
Все финалисты по своему выбору распределились по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья — и начали проходить конкурсные испытания.
В программе первого дня финала — введение в специальность, пары, первый экзамен, квест-исследование внеучебных сервисов и суперлекция «Как справиться с синдромом самозванца и поверить в себя». Своим жизненным и профессиональным опытом со студентами на суперлекции поделились заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор платформы"Факультетус» Сергей Вищипанов, наставник проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей» Антон Каравайцев.
Финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» продлится до 29 ноября 2021 года. Профессиональные оценщики дадут оценку soft-компетенциям студентов, а экспертное жюри в составе партнеров конкурса будет наблюдать за их командными решениями.
В дни проведения финала «Твоего Хода» возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции в «Сириусе» представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий «СоздаYOU будущее», Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году, а выпускники «Большой перемены» организуют образовательную площадку «Перевернутый класс». Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.