Краснодар, , 13:17 — REGNUM В парке наук и искусств «Сириус» стартовал финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками стала 1 000 студентов из 76 регионов РФ. В течение трех дней им предстоит ответить на мегавызовы и спроектировать университет будущего.

Открытие конкурса Твой Ход АНО «Россия — страна возможностей»

В церемонии открытия финала приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, заместитель Президента Российской Академии Наук Сергей Люлин, Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и другие почетные гости.

«Конкурс собрал огромное количество участников — более 568 тысяч студентов из всех регионов страны, и это так круто! Сегодня в этом зале финалисты из 76 регионов России. Вы все невероятно талантливые, классные и целеустремленные. Нас ждет интересный финал и много дальнейшей совместной работы по реализации ваших идей и инициатив», — обратился к участникамзаместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров

Все финалисты по своему выбору распределились по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья — и начали проходить конкурсные испытания.

Антон Сериков. Автор «Проект впервые стартовал в этом году, но стал уже одним из самых массовых конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс за попадание в финал составил почти 600 человек на место! В течение трех дней вам, 1 000 студентам российских вузов, предстоит показать свои навыки и знания, умения и опыт, чтобы одержать победу в финале «Твоего Хода». Вам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы, которые стоят перед вузами и вами как представителями российской молодежи. Кроме вас, финалистов, на площадке, в парке наук и искусств «Сириус», собрались представители ведущих институтов и университетов, а также партнеры конкурса, которые проведут для участников лекции, практикумы и лабораторные. Дорогие участники, вы уже многого добились, и вы достойны находиться в финале! Каждому из вас я желаю вдохновения, сил, хорошего настроения и позитивных эмоций от участия в конкурсе!» — поприветствовал финалистов заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»

В программе первого дня финала — введение в специальность, пары, первый экзамен, квест-исследование внеучебных сервисов и суперлекция «Как справиться с синдромом самозванца и поверить в себя». Своим жизненным и профессиональным опытом со студентами на суперлекции поделились заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор платформы"Факультетус» Сергей Вищипанов, наставник проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей» Антон Каравайцев.

Максим Древаль. Автор «Конкурс «Твой Ход» стал отличной площадкой для самых целеустремленных и амбициозных студентов нашей страны, предоставив им возможность отточить свои навыки, получить поддержку своих инициатив. А общество «Знание» предоставило много полезной информации и инструментов для реализации студенческих проектов. Задача подобных конкурсов — научить пробовать и ошибаться, и несмотря на это продолжать двигаться к цели», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание»

Финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» продлится до 29 ноября 2021 года. Профессиональные оценщики дадут оценку soft-компетенциям студентов, а экспертное жюри в составе партнеров конкурса будет наблюдать за их командными решениями.

Сергей Люлин, — Мы все живем в сложное, но в очень интересное время — время перемен. РАН сегодня старается сделать так, чтобы во всех академических научных центрах была открытая, современная и конкурентная среда. Надеюсь, в скором будущем участники и победители «Твоего Хода», особенно с факультета науки, вместе с нами будут совершать научные исследования, которые станут самыми передовыми в мире». Автор «Этот конкурс помогает каждому студенту понять свои таланты, способности, сделать так, чтобы его будущая деятельность стала не унылой работой, а главной составляющей жизни, обусловленной стремлением к самореализации, — отметил заместитель Президента Российской Академии Наук, — Мы все живем в сложное, но в очень интересное время — время перемен. РАН сегодня старается сделать так, чтобы во всех академических научных центрах была открытая, современная и конкурентная среда. Надеюсь, в скором будущем участники и победители «Твоего Хода», особенно с факультета науки, вместе с нами будут совершать научные исследования, которые станут самыми передовыми в мире».

В дни проведения финала «Твоего Хода» возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции в «Сириусе» представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий «СоздаYOU будущее», Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году, а выпускники «Большой перемены» организуют образовательную площадку «Перевернутый класс». Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Владимир Солодов. Автор «Я рад приветствовать самый массовый, самый крутой студенческий конкурс страны из самого красивого региона России — с Камчатки. Все финалисты уже победители! Вы сделали свой ход и теперь заряжаете своей энергией всех вокруг. Хочу, чтобы вы помнили и верили, что будущее зависит от вас — оно будет таким, каким вы его спланируете. У нас огромная страна, я желаю вам смелости ее открывать, все возможности для этого у вас уже есть», — обратился к финалистам конкурса по видеосвязи губернатор Камчатского края

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.