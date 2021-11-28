Горно-Алтайск, 28 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где выявлено 16 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Чемальского, Усть-Канского и других районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 24 305, в том числе: 7626 — в городе Горно-Алтайске, 3673 — в Майминском районе, 3139 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 21 844 человека, в том числе 65 за последние сутки.