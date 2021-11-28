Москва, 28 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Причиной смерти певца и композитора Александра Градского стал инфаркт головного мозга. 28 ноября об этом сообщается в telegram-канале газеты «Известия».

Kodru Александр Градский

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт.

Градский работал в разных музыкальных жанрах, стал автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, поставил несколько рок-опер и рок-балетов. В 1999 году композитор удостоен звания Народного артиста России.

Многие деятели культуры выразили соболезнования в связи со смертью композитора. Первый канал сообщил, что в ближайшее время в эфир выйдут последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта «Голос».