В Тюменской области коронавирусом заразились ещё 318 человек
Тюмень, 28 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружили 318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 319 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области подтвердили 80 250 случаев заражения коронавирусом, вылечились 62 422 тюменца.