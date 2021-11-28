Ереван, , 12:39 — REGNUM Ереванская газета «Иравунк» опубликовала информацию о том, что в Армении (якобы по согласованию с Россией) обсуждается вопрос о назначении нового официального представителя Нагорно-Карабахской республики (НКР) в Москве. Им, по данным газеты, должна стать Наира Зограбян, родившаяся и сделавшая журналистскую карьеру в Ереване.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Считается, что Наира Зограбян издавна близка к премьер-министру Армении Николу Пашиняну со времени его работы в СМИ, однако в последнее время она подвергает его критике.

Согласно существующей практике, представительство НКР работает в составе посольства Армении в Москве. Ныне и в течение долгого времени пост представителя НКР в Москве занимает Альберт Андрян, уроженец Нагорного Карабаха.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты говорят, что Н. Зограбян, вероятно, будет использовать должность представителя НКР в Москве для того, чтобы затем занять пост посла Армении в России вместо действующего посла страны Вардана Тоганяна. Это затем позволить упразднить само представительство НКР в Москве, действующее в составе посольства Армении.

Никаких свидетельств о том, что Россия (по крайней мере, официально) участвует в обсуждении этих кадровых вопросов с представителями Пашиняна, ИА REGNUM в Москве не получило. Отсутствуют и комментарии официальных представителей НКР.

Нет также ответа и на вопрос о том, в каковом качестве теперь власти Армении намерены принимать решение по кадрам Нагорного Карабаха, находящегося под защитой российских миротворцев в Азербайджане. Однако вероятное упразднение полпредства НКР в Москве в целом будет соответствовать общей линии администрации Пашиняна на отказ от государственной субъектности НКР и поставит вопрос о новом представительстве интересов армянского населения Нагорного Карабаха в России.

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