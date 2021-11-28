Салехард, 28 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 855 человек. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 851 — на четыре человека меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на Ямале выявили 89 244 носителя коронавируса, вылечились 81 828 человек.