Иркутск, 28 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 28 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6299 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 138 129 (+598 за сутки). Госпитализированы 5147 (+47 за сутки).

В то же время излечились 113 142 пациента (+338). Ещё 538 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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