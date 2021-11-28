Москва, 28 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Короткометражные работы отечественных аниматоров стали пользоваться повышенным спросом у иностранных зрителей. Об этом сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Союзмультфильм»

Слащева рассказала, что «Союзмультфильм» в последние годы начал активно заниматься международными продажами. В студии наблюдают рост спроса в Китае и других азиатских странах, а также в странах Латинской Америке.

Председатель совета директоров киностудии отметила, что недавно в Израиль и Чехию был продан новый мультсериал «Тайны Медовой Долины», который будет показываться на местных телеканалах. Высоким спросом пользуется и детский мультфильм «Пластилинки».

Слащева отметила, что одним из приоритетов студии является совместное производство зарубежными партнёрами. Она особо выделила сотрудничество с французской компанией Cyber Group в рамках совместного лейбла Cyber Soyuz Junior.