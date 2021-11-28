Ханты-Мансийск, 28 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1684. Об этом 28 ноября сообщает оперштаб.

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1673 — на 11 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе выявили 89 244 носителя коронавируса, вылечились 81 828 человек.