Ханты-Мансийск, 28 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Югре 28 ноября обнаружили 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 235 случаев.

Лидером по числу заражений стал Нижневартовск, где на 28 ноября зарегистрировано 38 случаев заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 89 224 случая заражения коронавирусом, вылечились 81 828 человек.

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