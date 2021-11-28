В Челябинской области выявили уже более 127 тыс. носителей коронавируса
Челябинск, 28 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 27 ноября обнаружили ещё 655 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них четыре школьника. Всего в регионе подтверждено уже 127 280 случаев заболевания COVID-19.
Вылечились 105 776. Больных COVID-19 насчитывается 15 114 человек. Скончались от ковида ещё 30 граждан.