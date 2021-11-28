Челябинск, 28 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 27 ноября обнаружили ещё 655 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них четыре школьника. Всего в регионе подтверждено уже 127 280 случаев заболевания COVID-19.

Вылечились 105 776. Больных COVID-19 насчитывается 15 114 человек. Скончались от ковида ещё 30 граждан.