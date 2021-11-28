Санрайз, США, 28 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

У «Сиэтла» заброшенными шайбами отличились оформивший в матче дубль Джордан Эберле (3-я, в большинстве и 46-я), Райан Донато (11-я) и Джейми Олексяк (57-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Флориды» стал шведский нападающий Патрик Хёрнквист (7-я)

Российский форвард «Пантерз» Максим Мамин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сиэтл» 30 ноября на выезде сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз», а «Флорида» днем позже примет у себя команду «Вашингтон Кэпиталз».