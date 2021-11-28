Красноярск, 28 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки подтвердили 701 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 151 205. Всего проведено почти 4,3 млн обследований, в том числе 13,5 тыс. за последние сутки.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 679 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 223 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 236», — добавили в управлении.