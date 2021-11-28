Москва, 28 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В декабре вступают в силу законы, упрощающие зарегистрировать рождение ребенка, а также о бесплатном доступе к социально значимым сайтам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Кроме того, появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, при помощи которых мошенники выманивают деньги, рассказал Володин в телеграм-канале.

В перечень социально значимых сайтов попадут, в частности, «Госуслуги», сайты органов госвласти и органов самоуправления. Полный перечень определит правительство РФ.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — отметил спикер Госдумы.

Другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.

«Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», — добавил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре также вступит в силу закон о дактилоскопии мигрантов. Они также будут обязаны проходить фотографирование и медосвидетельствование.