Барнаул, 28 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 28 ноября прививки от коронавируса получили 1 023 674 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 7901 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Из общего числа привитых 136 604 жителя региона получил первую прививку (+959 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 842 868 человек (+5863 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 44 202 ревакцинированных (+1079 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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