Кемерово, 28 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В стационарах кемеровских больниц по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 28 ноября, проходят лечение 64 человека, пострадавших во время аварии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщило региональное правительство.

Ako.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»

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Уточняется, что из них четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней степени тяжести и 46 — в удовлетворительном. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому).

Отмечается, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов.