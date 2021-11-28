Абакан, 28 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались пять женщин в возрасте от 77 до 86 лет, а также двое мужчин 81 года и 82 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 с начала 2021 года в республике достигло 1237.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 1131 пациентов, 11 из которых госпитализированы за последние сутки. 12 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 4,6 тыс. пациентов.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 047 (-15) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.