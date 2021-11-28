Москва, 28 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Правила определения «границы бедности» в стране определило правительство России. Соответствующее постановление 27 ноября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Утвердить прилагаемые определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации», — говорится в обнародованном документе.

При этом в Минтруда уточнили, что теперь при расчете показателя «Уровень бедности» вместо прожиточного минимума, в настоящее время устанавливаемого в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».

Также в ведомстве указали, что начальное значение границы бедности будет устанавливаться на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины и на данный момент это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года.

При этом последний каждый квартал будет расти по уровню инфляции, а граница бедности будет рассчитываться ежеквартально по всей стране и один раз в год по каждому региону.

Кроме того, в Минтруда напомнили, что с 2021 года используется новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ), в которых за основу их расчета берется не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата.