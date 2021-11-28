Москва, , 08:37 — REGNUM Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года. Ранее композитор был госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.

Александр Градский Kodru

Александр Градский родился в 1949 году в городе Копейск Челябинской области. В 14 лет умерла мать будущего композитора — выпускница ГИТИСа Тамара Павловна Градская. В память о матери Александр взял её фамилию, ранее он носил фамилию отца — Фрадкин.

В 1965 году Градский основал одну из первых рок-групп в СССР, получавшую название «Славяне». В 1966 году — самодеятельную рок-группу «Скоморохи».

В 1974 году музыкант закончил факультета академического пения ГМПИ им. Гнесиных. В 1970-е годы Градский сотрудничал с композитором Давидом Тухмановым, стал композитором фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых» 1974 года. Градский стал лауреатом фестиваля «Песня-77» композицией Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», ставшей одной из самых известных работ певца.

С конца 1980-х Градский сотрудничал с западными исполнителями, участвовал в организации рок-фестивалей в СССР. В 1987 году принят в Союз композиторов.

За свою творческую карьеру Градский стал автором музыка более чем к 40 художественным и документальным фильмам, выпустил 18 дисков и множество песен. В 2014 году композитор открыл собственный музыкальный театр «Градский Холл».

В последние годы Александр Градский принимал участие в песенном телепроекте «Голос» в качестве наставника. В первых трёх сезонах популярной программы побеждали участники команды Градского.