Москва, 28 ноября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров: проработавших до августа текущего года и уволившихся в последний месяц лета; граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет; и тех, кто подавал заявление на перерасчёт. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

voffka1966 Пенсионный возраст

В ведомстве отметили, что в первом случае информация об увольнении поступает в ПФР не сразу, а только на четвертый месяц, поэтому доплата производится позже. «Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», — объяснили в фонде.

Что касается граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, то их выплата вырастет вдвое — с 6044 рублей 48 копеек до 12 088 рублей 96 копеек.

В третьем случае на индексацию могут рассчитывать граждане, подавшие заявления на перерасчёт. Он будет произведён, например, при наличии несовершеннолетних иждивенцев и наличии всех подтверждающих документов по состоянию на ноябрь 2021 года.