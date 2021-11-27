Москва, 27 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отвергла утверждения о том, что предлагаемые в мире вакцины от COVID-19 являютcя непроверенными. Об этом она сообщили в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Это не так. Платформы этих вакцин существуют более 10, 15 и 20 лет. Это значит, что технология знакома», — отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ в качестве примера привела вакцины от гриппа, структура которых из-за мутаций меняется дважды за год, однако никто этого не опасается, так как используется одна и та же платформа.