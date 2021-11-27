Лондон, 27 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Власти Великобритании ввели обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих на территорию королевства. Об этом сообщил во время общения с журналистами премьер-министр страны Борис Джонсон.

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«Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата», — подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее при въезде в Великобританию достаточно было быть привитым вакцинами от коронавируса, признанными Лондоном. Для граждан Росси и некоторых других стран, вакцины которых не признаны королевством, новые ограничения не меняют ничего.