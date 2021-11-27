Рим, , 20:38 — REGNUM Об инциденте, произошедшем после матча «Наполи» (Неаполь) — «Спартак» (Москва) в Лиге Европы, высказался главный тренер итальянской команды Лучано Спаллетти. Слова футбольного специалиста передает Tuttomercatoweb.

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«Там (в России — прим. ИА REGNUM) достаточно людей и клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе, — сказал Спаллетти. — Однако есть «Спартак», который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов».

По его словам, красно-белые якобы нарушают «правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции».

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожимать руку главному наставнику москвичей Рую Витории после поражения своих подопечных в матче группового этапа Лиги Европы от московской команды «Спартак».