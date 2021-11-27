Оренбург, 27 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Оренбуржье от COVID-19 скончались уже 3119 человек. Об этом по состоянию на 27 ноября сообщает оперштаб.

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По данным на 26 ноября в регионе было 3105 летальных случаев. Таким образом, за сутки число умерших возросло на 14.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Оренбуржье выявили уже 99 994 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 84 196 человек.