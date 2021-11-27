Оренбург, 27 ноября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области 26 ноября обнаружили 353 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 10,2% являются несовершеннолетними. Всего в регионе выявили уже 99 994 заразившихся.

За сутки по выздоровлению выписали 304 человек. А всего излечились пока 84 196 человек.