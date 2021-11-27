Москва, , 18:23 — REGNUM Искренние соболезнования родным и близким игрока молодежного хоккейного клуба (МХК) «Динамо» (Москва) Валентина Родионова, который скончался в реанимации Морозовской детской клиники, выразили представители команды. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба команды.

Траур

«Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина, — говорится в сообщении. — Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами…»

Напомним, ранее в Москве в реанимации умер игрок МХК «Динамо» (Москва) Валентин Родионов, который 21 ноября потерял сознания во время матча с ЦСКА.

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