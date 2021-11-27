Курган, 27 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Курганской области 26 ноября зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. Эти данные 27 ноября приводит оперштаб Зауралья.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них в Кургане обнаружено 76 заразившихся. С начала пандемии в регионе выявили уже 44 652 случая COVID-19.

Выздоровели 35 392 пациента. А скончались от ковида 863 человека.