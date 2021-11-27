Тюмень, 27 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Тюменской области за 26 ноября обнаружили 319 носителей коронавируса. Об этом 27 ноября сообщает областной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 79 932 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 62 194 пациента.

35 граждан подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от COVID-19 с начала пандемии 2814 пациентов.