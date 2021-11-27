Ханты-Мансийск, 27 ноября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 достигло 1673 человек. Об этом 27 ноября сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Сутками ранее их было 1660. Число активных случаев коронавируса составляет 5731. Это меньше, чем было на утро 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили уже 88 987 носителей коронавируса. Вылечились пока 81 583 человека.