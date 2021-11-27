Ханты-Мансийск, 27 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Югре 26 ноября обнаружили 235 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидерами стали Сургут и Нижневартовск. В этих городах зарегистрировано по 39 случаев заражения. Пневмонию обнаружили у 32 новых пациентов, а ОРВИ у 198. Ещё у пятерых граждан не было симптомов заболевания.

С начала пандемии в регионе подтвердили 88 987 случаев заражения. Вылечились 81 583 человека.