Кемерово, 27 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Из кузбасской шахты «Листвяжная», где произошла авария, на данный момент на поверхность поднято шесть тел — три горноспасателя и три шахтёра. Двое из шахтеров уже опознаны. Об этом сообщили в правительстве региона.

Dtek.com Шахта

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"Они все из разных городов. Сейчас совместно с родственниками занимаемся подготовкой к траурным мероприятиям: определяются места на кладбищах, храмы, где будут отпевать и все остальное. Всю организацию похорон берем на себя. Я дал распоряжение расчистить дороги к кладбищам, сделать все, как хотят родственники», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Напомним, что всего в шахте погиб 51 человек — 46 шахтёров и пять горноспасателей.